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НовостиОбщество9 июля 2026 7:26

Более 3 тысяч телемедицинских консультаций провели в Волгоградской области

Дистанционные консультации врачей набирают популярность среди волгоградцев
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

С начала 2026 года специалисты регионального телемедицинского центра провели более 3,2 тысячи консультаций. Современные технологии помогают жителям Волгоградской области получать помощь ведущих врачей, не выходя из дома, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный облздрав.

В формате «врач — пациент» состоялось 2467 дистанционных консультаций. Еще около 700 подключений прошли в формате «врач — врач». Это позволяет специалистам быстро определять тактику лечения без необходимости транспортировать больных.

Напомним, телемедицинский центр работает с 1 января 2024 года. Сегодня консультации проводят по 20 медицинским профилям: кардиология, нейрохирургия, реабилитация, эндокринология, неврология, терапия и другие.