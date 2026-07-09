Предприниматель под Волгоградом торговал контрафактным табаком и вейпами на 2 млн

Мужчине грозит наказание за незаконную торговлю. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Нехаевском районе Волгоградской области завершили расследование уголовного дела против 23-летнего предпринимателя. Молодой человек торговал контрафактными сигаретами и вейпами без маркировки, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В феврале 2026 года бизнесмен съездил в Борисоглебск, где закупил у неизвестных крупную партию табачной продукции, одноразовых вейпов и жидкостей для заправки. Все это без обязательной маркировки. Товар он привез в свой магазин в станице Нехаевской и начал продавать покупателям.

4 марта полицейские пресекли незаконную деятельность. Во время обыска в магазине изъяли около 7,5 тысячи пачек сигарет, более 400 жидкостей для вейпов и 132 одноразовых устройства. Общая стоимость конфискованного товара превысила 2,2 миллиона рублей.

Предприниматель признал свою вину. Уголовное дело направили в Нехаевский районный суд. Мужчину обвиняют по части 6 статьи 171.1 УК РФ — приобретение, хранение и сбыт немаркированной табачной и никотиносодержащей продукции в особо крупном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.