Жительница Волгограда отсудила 170 тысяч за падение на льду

Суд восстановил справедливость. Фото: архив.

Жительница Красноармейского района Волгограда отсудила компенсацию у управляющей компании после того, как поскользнулась на обледеневшем тротуаре возле дома, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Ирина А. обратилась в суд с иском к ООО «Дом Сервис Красноармейский». Она рассказала, что 11 февраля 2026 года упала на придомовой территории. Женщина поскользнулась на льду и получила закрытый перелом лодыжки. С 12 февраля по 10 марта она находилась на амбулаторном лечении с гипсом на ноге. Все это время она не могла нормально передвигаться и ухаживать за собой.

В суде выяснили, что дорога, где упала женщина, находится в зоне ответственности УК. Однако тротуар был обледеневшим, с ямами и без песка. Суд признал требования истицы обоснованными и взыскал с управляющей компании 170 тысяч рублей компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей штрафа.