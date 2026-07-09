Курица в Волгограде подорожала на 8%, а огурцы подешевели

Мясо кур подорожало. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области за неделю с 30 июня по 6 июля продолжился рост цен на мясо птицы, сметану и сахар, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

Самым заметным скачком стало подорожание охлажденных и мороженых кур. В среднем по региону цена выросла на 6,2%, а в Волгограде — на 8,15%. Также подорожали мясные консервы для детского питания (+2,7%), сметана (+2,6%), маргарин (+1,9%) и сахар-песок (+1,6%). Незначительно выросли цены на полукопченую колбасу, творог, вермишель и пастеризованное молоко.

На плодоовощном рынке ситуация обратная. Огурцы и помидоры подешевели на 8,3% и 8% соответственно. Картофель потерял в цене 2,9%, капуста — 2,3%. Однако морковь и свекла, наоборот, прибавили в стоимости — 3,4% и 3,1%.