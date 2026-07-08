Под Волгоградом водитель и пассажир «Субару» погибли в столкновении с фурой

От легковушки не осталось живого места. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Жесткое ДТП произошло под Волгоградом 8 июля 2026 года с участием легковушки и фуры. В 16.30 в Светлоярском районе на 46 км автодороги «подъезд от Р-22 «Каспий» к городу Элиста» водитель «Субару Форестер» вылетел на встречку лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом. ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало кадры с места трагедии.

От иномарки не осталось живого места. И водитель, и пассажир «Субару» погибли на месте аварии. Фура съехала в кювет, но водитель не пострадал. На месте ДТП работала следственно-оперативна группа.