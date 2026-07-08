Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июля 2026 19:48

Под Волгоградом водитель и пассажир «Субару» погибли в столкновении с фурой

МВД опубликовало кадры смертельного ДТП
Екатерина СИМОХИНА
От легковушки не осталось живого места.

От легковушки не осталось живого места.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Жесткое ДТП произошло под Волгоградом 8 июля 2026 года с участием легковушки и фуры. В 16.30 в Светлоярском районе на 46 км автодороги «подъезд от Р-22 «Каспий» к городу Элиста» водитель «Субару Форестер» вылетел на встречку лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом. ГУ МВД по Волгоградской области опубликовало кадры с места трагедии.

От иномарки не осталось живого места. И водитель, и пассажир «Субару» погибли на месте аварии. Фура съехала в кювет, но водитель не пострадал. На месте ДТП работала следственно-оперативна группа.

Грузовик съехал в кювет.

Грузовик съехал в кювет.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.