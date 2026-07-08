В Волжском вслед за Волгоградом перекопали Привокзальную площадь

Рабочие фрезеруют старое покрытие. Фото: администрация Волжского.

В Волжском Волгоградской области приступили к реконструкции площади перед железнодорожным вокзалом. Как и в Волгограде, Привокзальную площадь перекопали. Как сообщили в мэрии города-спутника, ремонта территория дождалась благодаря проекту «Инфраструктура для жизни». Работы будут продолжаться до конца лета.

К сентябрю «ворота города» будут выглядеть совсем по-другому. Подрядчику предстоит отфрезеровать старый асфальт, заменить бордюры на новые, залить свежее покрытие. По контракту рабочие обновят 545 метров проезжей части и тротуары. Также заменят светофоры и знаки.

Подробности об исполнителе работы волжане могут узнать на информационном щите, который уже появился на площади. Напомним, грандиозные работы по благоустройству еще раньше начались на Привокзальной площади Волгограда. Перед этим под ней заменили все коммуникации. Сейчас рабочие мостят площадь, с которой навсегда убрали парковку. Теперь она станет пешеходной, а ее украшением будет новый фонтан "Детский хоровод" с ночной подсветкой.