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НовостиПроисшествия8 июля 2026 13:17

Пристав в Волгоградской области сняла арест со счетов родственника

В Волгоградской области заместитель начальника отделения судебных приставов подозревается в превышении полномочий
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
На фигурантку завели дело.

На фигурантку завели дело.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области завели уголовное дело на заместителя начальника Светлоярского районного отделения судебных приставов. Женщину подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

По данным проверки, подозреваемая сняла арест с денег на счетах должника, который приходится ей родственником. Законных оснований для этого не было. После того как арест отменили, на счета должника поступила сумма, достаточная для полного погашения задолженности и исполнительского сбора. Однако никаких мер принудительного взыскания к должнику не применяли.

Своими действиями женщина нарушила установленный порядок исполнения судебных решений. Теперь подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.