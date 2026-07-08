Поселок Городище под Волгоградом утопает в свалках

Такие же свалки не только на улице Советской. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Сложная ситуация со свалками рядом с домами снова сложилась в Городище Волгоградской области. Горы мусора с каждым днем все выше. Образуются они рядом с контейнерными площадками. И если отходы из баков регулярно вывозит регоператор, все, что лежит рядом – гниет, воняет и создает антисанитарию. Жители переживают – решать проблему никто не собирается.

- Скоро здесь заведутся крысы. А, учитывая высокий риск пожаров, эти свалки реально становятся местом повышенной опасности, - говорят жители. – Конечно, виноваты те, кто приезжает на машинах и сваливает здесь мусор. Но бороться с этим тоже как-то надо.

Одна из таким свалок – в самом центре поселка Городище на улице Советской, в паре минут от храма и стелы «Рубеж Сталинградской доблести». Она уже выползает на дорогу. При этом, сколько бы ни жаловались в администрацию жители, свалки в одних и тех же местах вырастают заново.

- Может, нужно вешать камеры и штрафовать тех, кто складирует крупногабаритный мусор или промахивается мимо контейнера, - предлагают варианты решения проблемы жители.