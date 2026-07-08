Волгоград накроет 35-градусная жара 9 июля

В Волгограде стоит жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область продолжает изнывать от жары. В четверг, 9 июля 2026 года, столбики термометров в регионе поднимутся до +36 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Ночью температура опустится до 19-21 градуса, а днем воздух прогреется до 33-35 градусов. Ветер будет восточным и юго-восточным, ночью 3-8 м/с, днем усилится до 8-13 м/с.

По области погода будет похожей, но с небольшими отличиями. Ночью осадков не ожидается, температура составит 16-21 градус, при прояснении может похолодать до 12 градусов. Днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Воздух прогреется до 31-36 градусов. При грозах возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают, что днем 9 июля и до конца суток 10 июля в Волгограде, а также в северо-восточных, юго-восточных и некоторых других районах области сохраняется высокая пожароопасность