Волгоградец получил 7 суток ареста за нацистскую символику в соцсети

Суд принял решение. Фото: Игорь БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде суд отправил под арест 19-летнего местного жителя за публичное демонстрирование нацистской символики, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Установлено, что Захар Ф. разместил на своей странице в «Вконтакте» изображение, на котором запечатлен человек в белой перфорированной маске с нанесенным железным крестом. Этот знак является орденом прусских и немецких военнослужащих времен нацистской Германии. В суде Захар Ф. не стал оспаривать обстоятельства произошедшего и признал свою вину. Судья, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в действиях волгоградца есть состав административного правонарушения.

Ворошиловский районный суд признал Захара Ф. виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на 7 суток. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.