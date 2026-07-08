Андрей Бочаров провел совещание по исполнению бюджета в непростых условиях

Совещание прошло в администрации региона. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Волгоградской области 8 июля 2026 года прошло совещание по бюджету. Его провел губернатор Андрей Бочаров, обсуждали доходы и расходы в сложный период. Как обещают власти, несмотря на непростые условия, социальные обязательства будут выполнены, нацпроекты и проекты развития – реализованы. Поддержка воинских частей, военнослужащих, участников СВО и их семей останется в приоритете.

Напомним, бюджет Волгоградской области уже и был сформирован с учетом непростых экономических условий. Работали над ним долго, обсуждали неоднократно.

- Время подтверждает правильность принятых нами сложных решений. При этом необходимо отметить определенную положительную динамику роста доходной части областного бюджета в первой половине 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, - прокомментировал Андрей Бочаров. В этом году работали над повышением эффективности расходования бюджетных средств, эта задача остается.