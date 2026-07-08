Ливни, град и ветер до 25 м/с обрушатся на Волгоградскую область

В Волгограде ожидается штормовой ветер. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгоградской обласи предупредили о резком ухудшении погоды. Ожидается целый комплекс опасных метеорологических явлений, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное РСЧС.

По данным синоптиков, днем 8 июля 2026 года в отдельных районах области начнутся ливни и сильные дожди. Они будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром. Порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Непогода продлится до конца суток.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по единому номеру вызова экстренных служб — 112