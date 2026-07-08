С начала года санавиация Волгограда совершила 150 вылетов

Фото: пресс-служба АВО.

Волгоградская санитарная авиация с начала 2026 года совершила 150 вылетов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

«Крылатая скорая» доставила в ведущие клиники Волгограда 146 пациентов. Среди них 32 ребенка, в том числе двое малышей младше года. Чаще всего вертолеты вылетали в Михайловку, Урюпинск, Палласовку и Камышин. Основные причины для срочной эвакуации — ДТП, инфаркты, инсульты и другие состояния, угрожающие жизни.

Ежегодно по воздуху в больницы попадают около трехсот человек. Для сравнения: в 2025 году санавиация совершила 385 вылетов и эвакуировала 378 пациентов, включая 63 детей.