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НовостиПроисшествия8 июля 2026 8:16

В Волгограде иномарка сбила девушку, переходившую дорогу вне перехода

В Волгоградской области пешехода госпитализировали после наезда автомобиля
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Пострадавшую госпитализировали.

Пострадавшую госпитализировали.

Фото: архив.

В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадала молодая девушка, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию. Авария случилась днем 7 июля. 28-летний водитель за рулем «Пежо 308» ехал по улице Таращанцев. Напротив дома №13 он сбил 18-летнюю девушку.

По предварительным данным, пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте. При этом рядом находился пешеходный переход. Девушка решила перейти дорогу там, где удобнее, и не учла дорожную обстановку.

После наезда пострадавшую доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.