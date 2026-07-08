В Волгограде иномарка сбила девушку, переходившую дорогу вне перехода

Пострадавшую госпитализировали. Фото: архив.

В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП, в котором пострадала молодая девушка, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию. Авария случилась днем 7 июля. 28-летний водитель за рулем «Пежо 308» ехал по улице Таращанцев. Напротив дома №13 он сбил 18-летнюю девушку.

По предварительным данным, пешеход переходила проезжую часть в неположенном месте. При этом рядом находился пешеходный переход. Девушка решила перейти дорогу там, где удобнее, и не учла дорожную обстановку.

После наезда пострадавшую доставили в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.