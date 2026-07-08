В «Ротор» перешел нападающий «Черноморца» Александр Хубулов

Александр Хубулов. Фото: ФК "Черноморец".

Волгоградский «Ротор» объявил о подписании контракта с еще одним новичком. В клуб из «Черноморца» перешел нападающий Александр Хубулов. Соглашение с форвардом подписали на 3 года с возможностью продления контракта на четвертый сезон. В новороссийском клубе Хубулов за 13 матчей забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.

До перехода в «Черноморец» весной этого года футболист играл во Второй лиге за «Динамо-2». Напомним, первый матч «Ротора» в сезоне 2026/2027 уже на этой неделе, волгоградцы едут в Нижний Новгород. Начало матча - 12 июля в 16.30. Первая домашняя игра – в понедельник, 20 июля на «Волгоград Арене».