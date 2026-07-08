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НовостиОбщество8 июля 2026 7:10

Тетя погибшего бойца СВО из Волгограда добилась выплат через суд

В Волгоградской области суд признал женщину фактическим воспитателем военнослужащего
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд принял решение.

Суд принял решение.

Фото: архив.

Жительница Камышинского района Волгоградской области через суд доказала, что воспитывала погибшего на СВО племянника, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Как установили в суде, родители Николая Т. с самого рождения не занимались сыном. В двухлетнем возрасте мальчика отдали под опеку тете Ирине К. Отец уехал в Ставропольский край, забрал двух других сыновей, а от Николая отказался еще в 2004 году. Позже его лишили родительских прав. Мать тоже не проявляла интереса к ребенку.

Женщина попыталась вернуть сына, и опеку временно сняли. Но уже через два месяца женщина снова уехала, и Николай остался у тети. 18 августа 2023 года Николай погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО. Ирина К. обратилась в суд, чтобы получить социальные выплаты как фактический воспитатель.

Суд изучил характеристики из школ, показания свидетелей и благодарственное письмо от главы сельского поселения. В итоге требования удовлетворили и признали за женщиной право на выплаты.