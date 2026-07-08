БПЛА сбили над Волгоградом и другими регионами 8 июля

ПВО отразила атаку. Фото: архив.

Минувшей ночью Волгоградская область вместе с еще 17 регионами России попала под массированную атаку беспилотников. Всего силы ПВО уничтожили 415 дронов самолетного типа, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака длилась с 20:00 7 июля до 8:00 8 июля. Дежурные средства ПВО отработали по целям в небе над Волгоградской, Белгородской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями. Также дроны пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Крым и Татарстан. Беспилотники фиксировали и над акваториями Азовского и Черного морей.