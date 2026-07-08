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НовостиОбщество8 июля 2026 6:30

В Михайловке простятся с погибшим на СВО штурмовиком Сергеем Мищенко

В Волгоградской области сегодня хоронят бойца, павшего при выполнении боевых задач
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
светлая память.

светлая память.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловке Волгоградской области сегодня, 8 июля, прощаются с Сергеем Мищенко. Он погиб в зоне специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Сергей служил стрелком-помощником гранатометчика в десантно-штурмовой роте. Боец выполнял поставленные задачи и погиб в бою.

Похоронят Сергея с соблюдением всех воинских почестей. Место упокоения — Себровское новое кладбище в Михайловке.

Родные, близкие и сослуживцы придут проводить героя в последний путь. Светлая память воину.