В Михайловке простятся с погибшим на СВО штурмовиком Сергеем Мищенко

светлая память. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловке Волгоградской области сегодня, 8 июля, прощаются с Сергеем Мищенко. Он погиб в зоне специальной военной операции, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Сергей служил стрелком-помощником гранатометчика в десантно-штурмовой роте. Боец выполнял поставленные задачи и погиб в бою.

Похоронят Сергея с соблюдением всех воинских почестей. Место упокоения — Себровское новое кладбище в Михайловке.

Родные, близкие и сослуживцы придут проводить героя в последний путь. Светлая память воину.