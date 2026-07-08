Волгоградец с ножом напал на сына и его друга из-за шума в доме

Фигуранта задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Он напал с ножом на собственного сына и его друга, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел 4 февраля 2026 года. Около девяти вечера мужчина вернулся домой и застал там своего 17-летнего сына с двумя друзьями и подругой. Отцу не понравилось, что в доме находятся посторонние. Он начал выгонять гостей, используя нецензурную брань.

Сын попытался успокоить отца, но это только разозлило мужчину. Он схватил со стола кухонный нож и начал размахивать им, продолжая оскорблять подростков. В результате он нанес несколько порезов своему сыну и одному из его приятелей. Ребята немедленно покинули квартиру и обратились за помощью в больницу.

Материалы уголовного дела уже направили в Тракторозаводский районный суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.