Волгоградское зерно обработали пестицидами на основе алюминия фосфида

Зерно с поля после обработки отправится в амбары. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Более 325,3 тысяч тонн зерна в Волгоградской области обработали пестицидами для защиты от насекомых. Собранные на полях пшеницу, подсолнечник, кукурузу, нут, сою, просо, рис, соевый шрот и ячмень обеззаразили в волгоградском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Чтобы зерно не съели вредители, каждую партию перед отправкой в ангар обрабатывают пестицидами на основе алюминия фосфида, рассказали в лаборатории.

За 6 месяцев этого года специалисты обеззаразили уже в 10 раз больше зерна, чем за такой же период 2025-го.

- Пока зерновой рынок нестабилен и цены на нем плавающие, волгоградские аграрии не спешат продавать сельхозпродукцию «из-под комбайна», а придерживают ее «до лучших времен». А чтобы ее качество не пострадало во время хранения, проводят фумигацию, - объяснили причину обработки в пресс-службе ФГБУ «ЦОК АПК».

Существует очень много вредителей, желающих съесть хлебные запасы раньше человека. Пестициды защищают сырье от амбарного и рисового долгоносиков, зернового точильщика, зерновой моли, мукоедов, хрущаков, клещей и других насекомых. Обработанная продукция хранится долго.