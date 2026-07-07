В ЦПКиО Волгограда начали облицовку главного фонтана ансамбля

В ЦПКиО Волгограда начали облицовку самого большого фонтана свето-музыкального ансамбля

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда приступили к облицовке самого большого фонтана из будущего свето-музыкального ансамбля. Речь идет об овальном объекте площадью около 1000 квадратных метров, где будут показывать главное шоу, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ЦПКиО.

Для облицовки овальной чаши рабочие используют 210 квадратных метров гранитной плитки светло-серого цвета с мерцающими кварцевыми вкраплениями. Ровно столько же гранита ушло на остальные объекты ансамбля — пять чаш и плоскостной фонтан. Параллельно на площадке готовятся к прокладке инженерных сетей. Строители уже начали бетонировать приямки и обустраивать технические помещения, где разместится система управления фонтанами.

После открытия гости парка увидят водно-музыкальное шоу с голограммами, лазерами и живым огнем. Производитель установит более десяти видов струй: «тюльпан», «кольцо», «каскады» и другие. Через водную картину откроется вид на новое 120-метровое колесо обозрения с анимационной подсветкой.