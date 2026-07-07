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НовостиОбщество7 июля 2026 12:47

За срубленный у частного дома клен власти взыскали с волгоградцев 400 тысяч

В такую сумму администрация Волгограда оценила ущерб от одного спиленного дерева
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Полувековой клен обошелся в солидную сумму.

Полувековой клен обошелся в солидную сумму.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде всюду вырубают деревья. Но имеют на это право только власти. Горожанам же за самоуправство грозит солидный штраф. Так, семья из Красноармейского района по решению суда заплатит более 400 тысяч рублей ущерба за одно дерево. В такую сумму оценила администрация Волгограда незаконно срубленный клен у забора частного дома в Центральном переулке.

Как сообщили в суде, клен рос на территории, прилегающей к земельному участку волгоградцев в частном секторе. Дерево было большим - диаметр ствола около 50 см, возраст примерно 40-50 лет. Но от него остался только пень. Плюс к этому семья решила передвинуть свой забор, отхватив кусочек земли муниципальной собственности. За порубочным билетом или разрешением на пересадку в администрацию волгоградцы не обращались. Так что снос дерева признали незаконным.

Суд взыскал с горожан в пользу администрации Волгограда ущерб за незаконное уничтожение дерева, который оценили в 145 076 рублей, а также компенсацию стоимости полувекового клена - 251 104 рубля. Решение еще не вступило в законную силу.