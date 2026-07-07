Бочаров пообещал не сворачивать проекты развития в регионе из-за трудностей

Бочаров поведет команду Волгоградской области на выборы. Фото: Администрация Волгоградской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник, 7 июля 2026 года провел заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Глава региона поблагодарил Президента России, партийцев за поддержку – ранее на 23-м съезде «Единой России» Андрею Бочарову доверили вести на выборы команду Волгоградской области.

Сейчас кандидаты, актив реготделения формируют предложения в новую программу партии. Бочаров пообещал, что несмотря на трудности, проекты развития муниципалитетов будут реализованы.

- Уверен, что несмотря на трудности современного периода развития, с которыми мы обязательно справимся, — в этом нет сомнений, Волгоградская область продолжит активную поддержку частей и соединений, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющих задачи специальной военной операции, поддержку членов семей участников СВО, а также реализацию планов и проектов развития наших муниципальных образований, — заявил Андрей Бочаров.

Также снова подняли тему статуса мемориального комплекса участникам СВО на Мамаевом кургане. Андрей Бочаров предложил Владлену Колесникову и Александру Блошкину поддержать законопроект о правовом статусе мемориала за заседаниях городской и областной думы.