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НовостиПроисшествия7 июля 2026 12:06

В Урюпинском районе под Волгоградом потушили пожар в деревянном доме

В Волгоградской области огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 225 квадратов
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Спасатели потушили пожар.

Спасатели потушили пожар.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Урюпинском районе Волгоградской области 6 июля произошел пожар, но обошлось без пострадавших. Огонь вспыхнул в деревянном доме на двух хозяев, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

ЧП случилось 6 июля 2026 года. На место вызова оперативно прибыли пожарные из 23-й пожарно-спасательной части. Огнеборцам удалось справиться с огнем на площади 225 квадратных метров. Пламя полностью потушили.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.