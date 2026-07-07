В Урюпинском районе под Волгоградом потушили пожар в деревянном доме

Спасатели потушили пожар. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Урюпинском районе Волгоградской области 6 июля произошел пожар, но обошлось без пострадавших. Огонь вспыхнул в деревянном доме на двух хозяев, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

ЧП случилось 6 июля 2026 года. На место вызова оперативно прибыли пожарные из 23-й пожарно-спасательной части. Огнеборцам удалось справиться с огнем на площади 225 квадратных метров. Пламя полностью потушили.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.