Волгоград накроет 35-градусная жара 8 июля, объявлена погодная опасность

В Волгограде стоит летняя жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среда, 8 июля, принесет жителям Волгоградской области очередной жаркий день. Столбики термометров снова поднимутся до +35 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В Волгограде синоптики обещают переменную облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада: ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду, днем усилится до 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 19-21 градуса, а днем прогреется до 32-34 градусов.

По области погода будет похожей. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, днем местами возможны порывы до 8-13 м/с. Ночью температура составит 17-22 градуса, при прояснении может похолодать до 11-16 градусов. Днем воздух прогреется до 30-35 градусов.

Спасатели вновь предупреждают о высокой пожароопасности. Четвертый класс объявили днем 7 июля и на протяжении всех суток 8 июля. Опасность сохраняется во всех северо-восточных и юго-восточных районах области, а также в отдельных северо-западных, центральных и юго-западных районах.