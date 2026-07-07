Двое рязанцев забрали у волгоградца 2 млн якобы для заработка на бирже

Полиция задержала аферистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде полицейские задержали двух курьеров, которые забрали у местного жителя почти 2 миллиона рублей. Деньги мужчина отдал добровольно — он думал, что вкладывает их в биржу, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В начале июня 2026 года волгоградцу позвонил незнакомец. Он представился сотрудником инвестиционной компании и предложил заработать на бирже. Мужчина заинтересовался, установил на телефон несколько приложений и начал вкладывать личные сбережения на виртуальные счета.

Через некоторое время «биржевой маклер» снова позвонил и сказал, что нужно внести крупную сумму, чтобы получить высокий доход. Он убедил волгоградца передать наличные — около 2 миллионов рублей — двум курьерам, которые приехали к нему. Мужчина отдал деньги, но прибыли так и не дождался. Злоумышленники перестали выходить на связь, и он понял, что его обманули.

Сотрудники уголовного розыска вышли на след курьеров. Ими оказались двое 20-летних жителей Рязани. Их задержали, они признались в содеянном.

На курьеров завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.