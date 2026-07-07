Начальница почты под Волгоградом украла пенсии умерших и получила срок

Прокуратура добилась справедливости. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Городищенском районе Волгоградской области суд вынес приговор бывшей начальнице почтового отделения. Женщину признали виновной в краже денег, предназначенных для пенсионеров, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Суд установил, что Татьяна К., работая начальником почты, в марте 2024 года забрала себе 46 749 рублей, которые лежали в кассе. Эти деньги предназначались для выплаты пенсионерке, но женщина к тому моменту уже умерла. Начальница сама расписалась за получателя, внесла ложные сведения в отчет и отсканировала поддельные документы. Таким же способом она поступила еще дважды.

Но на этом история не закончилась. В июле 2024 года женщина села за служебный компьютер, зашла в программу «Почта Банка», ввела свои паспортные данные и с помощью карты перевела 50 000 рублей с расчетного счета «Почты России» на свой личный банковский счет.

В суде подсудимая полностью признала вину. Судья назначил ей наказание в виде 8 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.