В центре Волгограда автобус сбил пенсионерку на остановке

Автобус сбил пенсионерку. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Центральном районе Волгограда под колеса автобуса попала 66-летняя женщина. Авария случилась днем 6 июля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

По предварительной информации, 42-летний водитель управлял автобусом «Волгабас» на улице Рокоссовского. Он стоял напротив дома №45 и начал движение. В этот момент задняя часть транспортного средства наехала на пожилую женщину, которая находилась рядом. Пенсионерка получила ранения. Медики доставили ее в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Устанавливают, почему водитель не заметил пешехода при начале движения. По результатам проверки примут процессуальное решение.