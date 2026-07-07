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НовостиОбщество7 июля 2026 6:05

В ночь на 7 июля над Волгоградской областью сбили БПЛА

452 беспилотника сбили за ночь над 17 регионами России, в том числе в Волгоградской области
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Системы ПВО отразили атаку.

Системы ПВО отразили атаку.

Фото: архив.

Минувшей ночью 7 июля 2026 года силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на российские регионы, в том числе БПЛА сбили над Волгоградской областью. Всего за несколько часов уничтожили 452 дрона самолетного типа, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Минобороны России.

Беспилотники летели на 17 регионов страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Часть дронов сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Все дроны удалось перехватить и уничтожить до того, как они достигли наземных объектов.