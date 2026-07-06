Счастье в кубе: в Волгограде родились девочки-тройняшки

Пока малышки совсем еще крохотные и ближайшее время проведут вместе с мамой под наблюдением медиков. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одной из семей Волгограда привалило огромное счастье – сразу три дочки, счастье в кубе. Тройня появилась на свет в областном перинатальном центре №2, сообщили в облздраве. Девочки родились у 28-летней волгоградки на 32-й неделе беременности. Назвали малышек Мария, Ксения и Есения. Пока они совсем еще крохотные и ближайшее время проведут вместе с мамой под наблюдением медиков.

- Девочки весом 1810, 1730 и 1700 граммов родились на 32-й неделе в результате операции кесарево сечение. В настоящий момент мама с новорожденными дочерями находятся под наблюдением врачей, - рассказали медики.

Возникла многоплодная беременность естественным путем. Это большая редкость и за последние три года в Волгоградской области первая тройня. Медики отмечают, что вес малышек в рамках нормы для такого случая.

Напомним, до этого в Волгоградской области тройня появилась на свет в 2023 году в перинатальном центре №1 Волжского. Тогда у жительницы Среднеахтубинского района родились две девочки и мальчик.

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