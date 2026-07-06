19-летний астраханец обманул пенсионеров в Волгограде на 1,2 млн

Прокуратура утвердила обвинение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области прокуратура передала в суд дело 19-летнего жителя Астрахани. Молодого человека обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, 20 марта 2026 года парень через переписку в мессенджере вступил в группу мошенников. Участники этой группы занимались хищением денег у пенсионеров из Волгоградской области.

Со 2 по 9 апреля 2026 года злоумышленники звонили пожилым людям и рассказывали, что их сбережения якобы пытаются украсть. Чтобы спасти деньги, пенсионерам предлагали передать их специальным курьерам. Этим курьером и был обвиняемый. Он приезжал к пенсионерам домой и забирал наличные. Таким способом молодой человек похитил у двух пожилых жителей Калачевского и Суровикинского районов более 1,2 миллиона рублей.

Парень полностью признал вину и вернул все деньги пострадавшим. Несмотря на это, ему грозит серьезное наказание. Суд отправил его под стражу до вынесения приговора. Максимальный срок по этой статье — до 10 лет лишения свободы.