Проезд по Володарского закроют на две недели. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Очередные ограничения вводят для автомобилистов Волгограда в связи с реконструкцией Площади Павших Борцов. На две недели в Волгограде частично закроют проезд по улицам Мира и Володарского. Из-за замены подземных коммуникаций будет закрыт для движения участок от каланчи до НЭТа и до пересечения улиц Мира и Ленина.

- С 7.00 7 июля 2026 года ограничивается движение на участке ул. Мира в границах улиц Ленина и Володарского, по ул. Володарского в границах улиц Коммунистической и Мира, - предупредили автолюбителей в мэрии. Для объезда предлагают пользоваться улицами Коммунистической, Гоголя, Краснознаменской, Пушкина, Аллей Героев, Комсомольской.

Как объяснили в администрации города, рабочие будут менять участок ливневой канализации диаметром 300 и 400 миллиметров протяженностью около 300 метров. Работы планируют завершить до 22 июля 2026 года.

По другой схеме поедут и автобусы с ж/д вокзала. Теперь все они будут выезжать на проспект Ленина через Коммунистическую и Порт-Саида.