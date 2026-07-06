Бочаров заявил о сложной обстановке с пожарами в Волгоградской области

В регионе включилась настоящая жара. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области из-за жары под 40 градусов и сильного ветра осложнилась пожарная обстановка. На оперативном совещании в администрации региона обсуждали дополнительные меры в связи с большим риском ландшафтных возгораний. Андрей Бочаров поставил задачи усилить рейды и круглосуточный мониторинг, особенное внимание уделить защите от огня населенных пунктов, детских лагерей и турбаз.

- Несмотря на снижение количества пожаров и возгораний в 2026 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% процент, в регионе в последние несколько дней среднесуточное количество ландшафтных пожаров и возгораний уже увеличилось с 25 до 35-ти, а порой и больше, что при усилении ветровой нагрузки и прохождении грозовых фронтов создает дополнительные опасности для территорий муниципальных образований, — объяснил ситуацию Андрей Бочаров.

Губернатор попросил всех жителей и гостей региона соблюдать правила пожарной безопасности, а также следить за своим здоровьем в жару, минимизировать пребывание на открытом солнце. Ответственные за пожарную безопасность в регионе активизируют рейды, в том числе с применением современных цифровых технологий, чтобы оперативно замечать и устранять очаги возгорания. На территориях населённых пунктов, лагерей, турбаз, СНТ проверят наличие пожарных емкостей с постоянным запасом воды. Также проверять оснащение сельхозтехники пламегасителями и другим специальным оборудованием для предупреждения возгораний.

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