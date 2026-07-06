Трое мужчин с ножами грабили подростков под Волгоградом

Фигурантов задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Камышине Волгоградской области полицейские задержали группу молодых людей, которые с ножом грабили подростков, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

29 июня 2026 года в полицию обратились двое школьников 15 и 17 лет. Они рассказали, что вечером на улице к ним подошли трое незнакомцев. Один из них держал в руке нож. Угрожая убийством, злоумышленники потребовали разблокировать телефоны и отдать им. Испуганные подростки выполнили требования, после чего нападавшие скрылись. На следующий день в полицию пришли еще двое юношей 17 и 18 лет. Они сообщили, что стали жертвами точно такого же нападения.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались 19-летний житель Камышина и двое его 17-летних приятелей. Все трое сознались в содеянном. Стражи порядка нашли три выброшенных телефона и изъяли у одного из подозреваемых нож.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей, следствие продолжается.