Под Волгоградом предприниматель списал 40 тонн семян без документов

Сотрудники Россельхознадзора. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Жирновском районе Волгоградской области предприниматель нарушил закон при списании семян пшеницы под посев. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора во время мониторинга данных системы «Семеноводство», сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Проверка показала, что бизнесмен списал более 40 тонн семян мягкой озимой пшеницы. При этом у него не оказалось документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян. А это прямое нарушение.

По факту нарушения предпринимателю вынесли предостережение. Ему предложили принять меры, чтобы в будущем не нарушать требования закона в области карантина растений и семеноводства.