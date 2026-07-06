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НовостиПроисшествия6 июля 2026 8:06

В Волгограде в жутком ДТП на 3-й Продольной погибли двое, четверо ранены

Водитель «Фольксвагена Поло» врезался в бордюр
Екатерина СИМОХИНА
Автомобиль, в котором находились 6 человек, разбился вдребезги.

Автомобиль, в котором находились 6 человек, разбился вдребезги.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Жуткое ДТП произошло в Волгограде в ночь с воскресенья на понедельник Третьей продольной в Дзержинском районе. Недалеко от Моторного кладбища разбился автомобиль «Фольксваген Поло». За рулем иномарки был 29-летний водитель. По неясной пока причине он не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего легковушка перевернулась. Два пассажира скончались на месте, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще четыре человека с места аварии забрали «скорые», люди в больнице. Среди них, по данным полиции – годовалый ребенок. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.