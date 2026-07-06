Названы профессии с самым быстрым ростом зарплат в Волгограде

Зарплаты растут, утверждают аналитики. Фото: Михаил ГУСЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики hh.ru подсчитали, у кого в Волгоградской области быстрее всего росли зарплаты в первом полугодии 2026 года. В среднем работодатели стали предлагать на 10% больше, чем в январе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на аналитиков.

Медианная зарплата в регионе поднялась с 62,7 тысячи рублей в январе до 69,3 тысячи в июне. Лидером по темпам стали искусство и развлечения. Там зарплатные предложения выросли на 20% — с 50,4 до 60,5 тысячи рублей. На втором месте информационные технологии: прибавка составила 16%, а медианная зарплата достигла 67,5 тысячи. Замыкает тройку строительство и недвижимость — рост на 15%, до 129,4 тысячи рублей.

В пятерку также вошли безопасность (+14%, до 63,3 тысячи) и сельское хозяйство (+13%, до 130 тысяч).

- В первом полугодии 2026 года наиболее заметный рост зарплат наблюдался у специалистов рабочих профессий и линейного персонала. При этом лидеры по темпам роста и по уровню дохода не всегда совпадают: например, быстрее всего зарплаты увеличивались у операторов контакт-центров (на 27,7%), а самые высокие предложения среди массовых специалистов работодатели сегодня делают машинистам, — уточнила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.