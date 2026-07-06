Волгоградец выплатил алименты после ареста Toyota Camry

Фото: УФССП по региону.

Житель Волгограда быстро нашел деньги на алименты, когда приставы арестовали его иномарку, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление ФССП.

Мужчина по решению суда обязан содержать двоих детей от разных браков. Но он часто забывал переводить деньги вовремя и в нужном объеме. За несколько месяцев долг накопился больше 50 тысяч рублей. Добровольно отдавать его должник не спешил.

Тогда судебные приставы арестовали недавно купленную Toyota Camry, которая принадлежала мужчине. Кроме того, неплательщика предупредили об уголовной ответственности. Если бы он попытался спрятать или продать арестованное имущество, ему грозил бы срок. Уже через сутки мужчина полностью погасил долг по обоим исполнительным производствам, включая исполнительский сбор.