Под Волгоградом двое мужчин украли у знакомого 1,5 млн рублей через телефон

Фигуранты купили машину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Камышинском районе Волгоградской области полицейские задержали двух местных жителей, которые обокрали своего знакомого. Они переводили себе его деньги через мобильное приложение, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию обратился 51-летний житель одного из сел Камышинского района. Он заявил, что с его банковского счета пропала крупная сумма денег. Оперативники быстро вышли на след подозреваемых. Ими оказались 26-летний и 27-летний жители Камышина. Они признались в содеянном. На похищенные деньги один из них успел купить автомобиль.

Как выяснили полицейские, задержанные неоднократно приходили в гости к потерпевшему. Пока они вместе пили спиртное, мужчины брали его сотовый телефон. Через мобильное приложение они переводили деньги себе на счета. Таким способом им удалось украсть более 1,5 миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемых задержали. Теперь им грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы.