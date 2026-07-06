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НовостиОбщество6 июля 2026 6:29

Под Волгоградом прощаются с бойцом СВО Кареном Макиняном

В Волгоградской области простятся с 32-летним Кареном Макиняном
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Светлая память.

Светлая память.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во Фроловском районе Волгоградской области прощаются с участником специальной военной операции Кареном Макиняном. Церемония проходит 7 июля в поселке Арчединского лесхоза, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Карену было 32 года. Он служил стрелком. Год назад мужчина подписал контракт и отправился в зону боевых действий. Долгое время о его судьбе ничего не знали — он числился пропавшим без вести. И вот спустя год стало известно, что Карен погиб.

Прийти проводить героя в последний путь смогут все желающие.