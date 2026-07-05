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НовостиПроисшествия5 июля 2026 13:40

В Краснооктябрьском районе Волгограда потушили крупный пожар мусора

В Волгоградской области огнеборцы не дали пламени перекинуться на соседние объекты
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Спасатели потушили огонь.

Спасатели потушили огонь.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Краснооктябрьском районе Волгограда утром 5 июля произошел пожар. Загорелся мусор на открытой территории, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Причиной возгорания стала неосторожность с огнем. Пламя охватило площадь в 150 квадратных метров. На место оперативно выехали огнеборцы из 2-й пожарно-спасательной части. Они быстро справились с огнем и не дали ему перекинуться на близлежащие объекты. Благодаря слаженной работе спасателей никто не пострадал.

Сотрудники МЧС напоминают: будьте осторожны с огнем, особенно в жаркую и ветреную погоду. Не бросайте непотушенные окурки и не разводите костры в неположенных местах.