Более 4 тысяч волонтеров помогли организовать мероприятия в Волгограде

Фото: пресс-служба АВО.

Волонтеры Волгоградской области с начала 2026 года организовали и провели более тысячи различных мероприятий. В этой работе задействовали свыше четырех тысяч молодых людей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет молодежной политики.

Добровольцы участвовали в праздновании Дня Победы на Мамаевом кургане, экологических акциях по очистке берегов, спортивных марафонах и велопробегах. Они помогали проводить патриотические мероприятия для школьников и студентов, футбольные матчи и концерты известных исполнителей. Кроме того, волонтеры сопровождают ветеранов, помогают пожилым людям и участвуют в организации гуманитарной помощи.

Всего в Волгоградской области насчитывается более 130 тысяч добровольцев. С их участием провели свыше 36 тысяч мероприятий. С начала 2026 года волонтеры помогли 1112 семьям участников СВО и отправили 422 гуманитарных груза общим весом 961 тонна. В регионе работают 28 Добро.Центров, 18 площадок школьного добровольчества и другие профильные организации. Поддержку добровольческим инициативам оказывают по задаче губернатора Андрея Бочарова.