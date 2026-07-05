Владелец пунктов выдачи в Волгограде украл товары на 2,5 млн

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде полицейские задержали 21-летнего владельца двух пунктов выдачи заказов. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 2,5 миллиона рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию обратился представитель краснодарской фирмы, которая торгует компьютерными комплектующими. Он рассказал, что кто-то регулярно подменяет новые детали на подержанные и возвращает их через маркетплейс.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Среднеахтубинского района. Мужчина сознался в содеянном. Выяснилось, что с октября 2025 года по апрель 2026 года он оформил 80 заказов компьютерных деталей. В каждом случае он подменял новые комплектующие на старые и отправлял обратно, оформляя отказ от товара. Похищенные детали злоумышленник продал неизвестным, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его задержали. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.