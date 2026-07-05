МЧС предупредило о ливнях, граде и штормовом ветре в Волгограде

Город Волгоград. Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

Главное управление МЧС России по Волгоградской области предупредило жителей региона об ухудшении погоды. Днем 5 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер до 20-25 метров в секунду, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на спасательное ведомство.

Непогода продлится с 12:00 до 14:00 часов и до конца суток. Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности.В первую очередь закройте окна в помещениях. Если есть возможность, поставьте автомобиль в гараж. Если гаража нет, оставляйте машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улице обходите рекламные щиты и шаткие строения — их может повалить ветром. Водителям советуют снизить скорость и соблюдать безопасную дистанцию до других машин. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам «101» или «112».