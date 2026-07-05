Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с жары до +35 градусов

В регионе обещают сильную жару. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область встретит новую рабочую неделю аномальной жарой. Столбики термометров местами поднимутся до +35 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

6 июля в Волгограде ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают. Лишь вечером 5 июля возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер будет юго-западным и западным, 6-11 метров в секунду, при грозе порывы до 15-20 м/с. Ночью температура опустится до 16-18 градусов, днем прогреется до 28-30 градусов.

По области погода будет похожей. Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Днем осадков не ожидается. Ночью температура составит 15-20 градусов, при прояснении может похолодать до 10 градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов, а местами — до 35 градусов.

Спасатели предупреждают: днем 5 июля и до конца суток 6 июля на всей территории Волгоградской области, включая Волгоград и Волжский, сохраняется высокая пожароопасность — четвертый класс. Жителей просят быть осторожными с огнем, не разводить костры в неположенных местах и не бросать непотушенные окурки.