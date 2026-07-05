Модельная библиотека под Волгоградом получит тысячу новых книг

Фото: пресс-служба АВО.

В Николаевском районе Волгоградской области продолжают переоборудовать Центральную районную библиотеку по модельному стандарту. В учреждение уже поступило свыше тысячи новых книг, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет культуры.

Среди книжных новинок — классика, художественная и научно-популярная литература современных отечественных и зарубежных авторов. Также читателям станут доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки. В ближайшее время в библиотеку привезут 50 новых стеллажей, модульные диваны и столы. Появится и современное электронное оборудование: компьютеры, МФУ, акустическая система, проектор и мультимедийный экран.

В здании уже провели ремонт, обновили системы освещения и электроснабжения, установили новые входные двери. После всех преобразований библиотека станет современным культурным центром с читальным залом, творческим пространством для выставок и мастер-классов, а также комфортной зоной отдыха.

Напомним, первая модельная библиотека в Волгоградской области открылась в 2020 году в Палласовке. Сейчас в регионе работают уже 16 таких учреждений. В 2026 году планируют открыть еще четыре.