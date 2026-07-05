Фура с цистерной перевернулась и загорелась под Волгоградом

Фура сгорела. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Суровикинском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Фура с цистерной перевернулась и загорелась, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

Авария случилась 3 июля 2026 года около полуночи. 42-летний водитель ехал за рулем автомобиля «МАН» с цистерной по трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск». На 154-м километре он не справился с управлением. Грузовик опрокинулся, и после этого начался пожар.

Водителя успели достать из кабины и доставили в больницу. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Они выясняют все обстоятельства аварии.