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НовостиПроисшествия5 июля 2026 8:25

Водитель-экспедитор в Волгограде украл циркулярную пилу за 36 тысяч

В Волгоградской области полицейские задержали мужчину, похитившего товар из маркетплейса
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
На фигуранта завели дело.

На фигуранта завели дело.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде полицейские задержали водителя-экспедитора, который украл товар, доверенный ему для доставки, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

30 июня 2026 года в отдел полиции №7 обратился 32-летний директор одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Он заявил о пропаже циркулярной пилы стоимостью более 36 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Волгограда, который работал водителем-экспедитором.

Задержанный не стал отпираться и признал вину. Он объяснил, что решил не везти товар в пункт выдачи, а просто забрал его себе. По факту хищения завели уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.