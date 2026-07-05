Водитель-экспедитор в Волгограде украл циркулярную пилу за 36 тысяч

На фигуранта завели дело. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Волгограде полицейские задержали водителя-экспедитора, который украл товар, доверенный ему для доставки, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

30 июня 2026 года в отдел полиции №7 обратился 32-летний директор одного из пунктов выдачи заказов маркетплейса. Он заявил о пропаже циркулярной пилы стоимостью более 36 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Волгограда, который работал водителем-экспедитором.

Задержанный не стал отпираться и признал вину. Он объяснил, что решил не везти товар в пункт выдачи, а просто забрал его себе. По факту хищения завели уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы.