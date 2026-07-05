38 жителей Волгоградской области пропали в июне

Поисковики продолжают помогают людям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» подвели итоги работы за июнь 2026 года. За месяц в отряд поступило 38 заявок на поиск пропавших жителей Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные добровольцев.

Из 38 человек удалось найти живыми. К сожалению, один из пропавших погиб. Еще пятерых пока не нашли. Однако волонтеры не прекращают работу. Они продолжают распространять ориентировки и проверять свидетелей, которые могли видеть пропавших.