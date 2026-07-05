Пять рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда 5 июля

Рейсы задерживаются. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Волгограда утром 5 июля 2026 года задерживаются пять рейсов. Еще один отменили, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные электронного табло.

Самолет из Москвы должен был прилететь в 9:00, но его перенесли на час. Борт из Санкт-Петербурга приземлится в Волгограде на полтора часа позже. Почти на час опоздает и рейс из Антальи — он прибудет в 15:45. Из-за задержек прилетов с опозданием вылетят и два обратных рейса — в Москву и Санкт-Петербург. А вечерний прилет самолета из столицы полностью отменили.

Напомним, сбой в расписании аэропорта Волгограда начался еще 4 июля. Причина — атака украинских беспилотников на несколько регионов России. Из-за этого вводили временные ограничения на полеты, что и привело к изменениям в графике.